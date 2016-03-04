Robert Lippok adelanta en exclusiva para 'Atmósfera' parte de su actuación en el LEV

El Festival L.E.V celebra este año su 10ª edición y para este cumpleaños ha preparado un cartel de infarto. Del 28 de abril al 1 de mayo se desarrollarán todas las actividades del L.E.V.

El festival acaba de revelar nuevos nombres que se añaden a los que ya sabíamos y vemos que esta edición tiene un espíritu de reencuentro. Por citar algunos nombres: Monolake, Hiroaki Umeda, Ametsub, Herman Kolgen, Dasha Rush Biosphere.....

A los habituales espacios del Teatro de la Laboral, El Centro de Arte o el Jardín Botánico se añaden este año para la celebración del 10º cumpleaños otros espacios con propuestas para todos los públicos, como la sala Lanna Club que acogerá sesiones especiales de nombres como Robert Lippok, Sunny Graves, Andrea Parker o Datassette.

Esta semana Atmósfera hace un recorrido por lo mejor del cartel que ya está practicamente cerrado. Estarán con nosotros sus organizadores: Cristina de Silva y Nacho de La Vega con quienes recorreremos los espacios y los proyectos que este año forman parte del Festival. Escucharemos fragmentos de los principales artistas que actuarán este año en LEV como Ametsub, Pole, Komatsu, Biosphere, Sunny Graves y..... atención!!!!!

Robert Lippok nos ha enviado un fragmento en exclusiva de lo que será su actuación en el LEV, con la que celebra también los 20 años de Raster Noton. Nadie, ni siquiera los organizadores del LEV sabe qué va a sonar en el concierto del alemán. Sólo para los oyentes de Atmósfera el track "Sky Machine" de Robert Lipok.