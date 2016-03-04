Radio 3: Lo mejor de la semana del 1 al 4 de marzo

La decimosexta edición de Proyecto Demo comienza su andadura un año más.

Si quieres participar en el concurso de maquetas que organizan juntos el Festival Intercanional de Benicàssim y Radio 3, puedes inscribirte entre el 29 de febrero y el 14 de marzo, ambos incluidos.

Aquí tienes todos los detalles: http://www.rtve.es/radio/20160229/proyecto-demo-2016/1307222.shtml

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Sevilla - 04/03/16 rne audio

Hoy empieza todo remató la semana con un directo desde Sevilla. Desde la sala Malandar, Ángel Carmona vuelve a organizarla, con el protagonismo principal para el músico Chencho Fernández, que nos presentó en vivo su disco 'dadá estuvo aquí'.

También contamos con la presencia de otros músicos de la ciudad, que nos presentaron sus canciones, entre ellos, Pájaro, El Imperio del Perro o Pinocho Detective

Zona Extra Mucho - 'Las puertas del infierno' - 03/03/2016 rtve play

Disco Grande ha viajado a Toledo para estar en la "casa" de Mucho, la banda capitaneada por Martí Perarnau que completan Victor Cabezuelo, Miguel de Lucas y Carlos Pinto.

Su ciudad ha sido el lugar elegido para presentar Pidiendo en las puertas del infierno, su nuevo disco que ya hemos podido catar en directo en la Real Fundación de Toledo-Museo Victorio Macho.