CARLA estrena el videoclip de "In the forest", de su primer LP 'Night thoughts'

El nombre de Vic suena cada vez con más fuerza en la escena musical nacional. De esta localidad barcelonesa han salido Joana Serrat, Núria Graham, Furguson, Power Burkas... y también proyectos como el sello Famèlic Records (con sede en Barcelona pero muy activos en Vic), el festival Hoteler o salas como la Jazz Cava.

Desde hace un tiempo, hay que añadir a CARLA a esta lista. Hermana de Joana Serrat y vinculada al sello barcelonés Sones (casa de Delafé, Templeton o Zá), CARLA debuta con un primer LP titulado Night thoughts en el que le acompañana su hermano Toni.

CARLASones

El álbum se publicó el pasado 26 de febrero y cuenta con con la colaboración de Núria Graham y la producción de Edu Martínez.

La presentación en directo de Night thoughts será el 4 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona.

Mientras tanto, aquí tienes el videoclip para el tema "In the forest", una de las canciones más redondas del debut de CARLA.