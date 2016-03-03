Mucho estrenan su nuevo disco en directo en Disco Grande
- La banda de Martí Perarnau estrena Pidiendo en las puertas del infierno
- Eligen Disco Grande y un lugar muy especial, su casa, Toledo
- Disfruta ahora de las actuaciones en vídeo
Disco Grande viaja a Toledo para estar en la "casa" de Mucho, la banda capitaneada por Martí Perarnau que completan Victor Cabezuelo, Miguel de Lucas y Carlos Pinto. Su ciudad ha sido el lugar elegido para presentar Pidiendo en las puertas del infierno, su nuevo disco que ya hemos podido catar en directo en la Real Fundación de Toledo-Museo Victorio Macho.
100 de vosotros, afortunados, pudisteis disfrutarlo en directo bajo una luz ténue y en ambiente casi privado. Ahora el lujo es de todos porque esa puesta de largo de lo nuevo de Mucho ya está en vídeo.
Un miniconcierto que vale para presentar las canciones de esta última entrega que se llama Pidiendo en las puertas del infierno y que ya están presentando en gira que ya ha pasado por Córdoba, Granada, Alicante y Valencia y con cita el 27 en el Let´s festival y el 29 en Castellón.
Martí, Víctor, Carlos y Miguel. Charlamos con ellos y nos ofrecieron este prólogo a su actuación del próximo 11 en el Ocho y Medio de Madrid para seguir presentando este su tercer álbum.
Además de las canciones hubo mucha conversación, anécdotas e historias de los entresijos de este disco que es un viaje a los 80 en el que los teclados se han zampado a las guitarras.