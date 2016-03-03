Mucho estrenan su nuevo disco en directo en Disco Grande

Disco Grande viaja a Toledo para estar en la "casa" de Mucho, la banda capitaneada por Martí Perarnau que completan Victor Cabezuelo, Miguel de Lucas y Carlos Pinto. Su ciudad ha sido el lugar elegido para presentar Pidiendo en las puertas del infierno, su nuevo disco que ya hemos podido catar en directo en la Real Fundación de Toledo-Museo Victorio Macho.

100 de vosotros, afortunados, pudisteis disfrutarlo en directo bajo una luz ténue y en ambiente casi privado. Ahora el lujo es de todos porque esa puesta de largo de lo nuevo de Mucho ya está en vídeo.

Zona Extra Mucho - 'Las puertas del infierno' - 03/03/2016 rtve play

Un miniconcierto que vale para presentar las canciones de esta última entrega que se llama Pidiendo en las puertas del infierno y que ya están presentando en gira que ya ha pasado por Córdoba, Granada, Alicante y Valencia y con cita el 27 en el Let´s festival y el 29 en Castellón.

Zona Extra Mucho - 'El león de tres cabezas' - 03/03/2016 rtve play

Martí, Víctor, Carlos y Miguel. Charlamos con ellos y nos ofrecieron este prólogo a su actuación del próximo 11 en el Ocho y Medio de Madrid para seguir presentando este su tercer álbum.

Zona Extra Mucho - 'Fue' - 03/03/2016 rtve play

Además de las canciones hubo mucha conversación, anécdotas e historias de los entresijos de este disco que es un viaje a los 80 en el que los teclados se han zampado a las guitarras.