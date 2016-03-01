Chencho Fernández en directo en un especial 'Hoy empieza todo' desde Sevilla
- Viernes 4 de marzo de 7 a 9h de la mañana en la Sala Malandar
- Con Pájaro, El Imperio del Perro y la final de la Champions #SevillaRadio3
- Entrada libre hasta completar aforo. ¡Carmona te lleva el desayuno!
HOY EMPIEZA TODO
Este viernes 4 de marzo, ¡Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona se va a Sevilla!
Desde la Sala Malandar retransmitiremos en directo la Final de la Champions de melocotonazos sevillanos (todavía estás a tiempo de votar con el hashtag #SevillaRadio3).
Chencho Fernández en directo
Además, vendrán unos cuantos invitados para la ocasión: Chencho Fernández tocará en directo y también contaremos con Pájaro, El Imperio del Perro, Full y el escritor Jesús Carrasco.
Y por si fuera poco, ¡te invitamos a desayunar! Vente; prometemos que madrugar merecerá la pena.
Este viernes 4 de marzo te esperamos de 7 a 9 de la mañana en la Sala Malandar de Sevilla (Av. Torneo, número 43) . Entrada libre hasta completar aforo. Llega pronto, ¡que el desayuno se acaba!