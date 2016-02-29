Estrenamos disco: 'Noche de fantasmas con Los Nastys'
"La ventaja de estar muerto es que una vez llegados a este punto no nos podemos matar, pero podemos volar, atravesar paredes y meternos en el cuerpo de otras personas".
Buena introducción para las 11 nuevas canciones de Los Nastys, las que componen su LP debut después de llevar años dando guerra con un par de EPs marca de la casa: canciones aceleradas, guitarrazos mugrientos y berridos a tutiplén para dotar a sus canciones de personalidad y de su ya habitual temática de borrachera/pelea/celebración.
Escucha completo Noche de fantasmas con Los Nastys
Hace ya meses que Los Nastys incorporaron en sus filas a Luli Acosta (exWallas y miembro ocasional de Sangre), una de las bateristas más solidas de Madrid. Con su power, las seis cuerdas de Fran Basilio, las voces de Luis y el bajo de Omar, Los Nastys han montado Noche de fantasmas con Los Nastys, álbum que publican el 4 de marzo con Warner Music.
Tour Fantasma 2016 de Los Nastys
El disco está grabado y producido por Paco Loco en El Puerto de Santa María y, con él, la banda más gamberra de la capital se encuentra en el arranque de una gira que pasará por Francia, Estados Unidos (con parada en el festival SXSW de Austin), México y, en el mes de abril, España: 23 de abril en Madrid (Sala El Sol, con The Saurs) y 29 de abril en Barcelona (Sala Sidecar, también con The Saurs).
Hasta entonces, puedes conocer un poco más al grupo escuchando este programa de una hora En Radio 3 en el que nos desvelan algunas de sus mayores influencias musicales. Dale al play, brother!