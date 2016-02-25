Apunta: 13 de marzo, ¡vuelve La Radio Encendida!
- Lo esperabas con ganas y ya llega. El 13 de marzo volvemos a llenar La Casa Encendida de música.
- Desde mediodía y hasta casi la medianoche, todo un domingo de directos y sets de los DJs de Radio 3.
- La entrada será gratuita mediante invitación para cada bloque de conciertos.
- Podrás seguirlo en directo en Radio 3 y en streaming de vídeo a partir de las 19.30
Qué ganas teníamos de contarlo. Ya tenemos cartel completo para la nueva edición de La Radio Encendida. Un año más, y van catorce ediciones, volveremos a montar nuestro particular maratón musical en colaboración con La Casa Encendida.
22 bandas preparadas para incendiar el 13 de marzo, el domingo con más actividad del año en Madrid: todo música desde las 12.00 y hasta casi la medianoche en La Casa Encendida de Madrid (Ronda de Valencia, 2).
Y obviamente te necesitamos para llegar hasta el final.
Como siempre, el continuo de directos se repartirá entre los dos escenario de La Casa Encendida: el Auditorio y el Patio. Así que vamos con lo que de verdad os interesa, el cartel:
12.00Escenario Patio: Frank T, Juancho Marqués & El Hombre Viento
13.00Escenario Auditorio: Carmen Boza, Fetén Fetén
14.00Escenario Patio:Niña Coyote eta Chico Tornado, Burning
15.00Escenario Auditorio:Jacobo Serra, Raúl Rodríguez, Niño de Elche
16.30Escenario Patio:Belako, MUCHO, WAS
18.00Escenario Auditorio:Apartamentos Acapulco, Parade, anaut
19.30Escenario Patio:Novedades Carminha, Ricardo Vicente, Miss Caffeina
21.00Escenario Auditorio:Soledad Vélez, León Benavente
22.00Escenario Patio:Love of Lesbian, Niños Mutantes
Cómo conseguir tus invitaciones
Como bien sabes, la entrada a la Casa Encendida durante La Radio Encendida es gratuita con invitación. Las invitaciones serán por bloques de conciertos y se podrán recoger en el Punto de Información de La Casa Encendida desde dos horas antes del comienzo de cada bloque. Siempre se repartirán las entradas para el bloque siguiente, de tal forma que no se podrá recoger un pase para los conciertos que no empiecen justo a continuación. Solo se podrá recoger una entrada por persona y las invitaciones son individuales.
Estas invitaciones solo son necesarias para acceder a los bloques de conciertos, no así para las sesiones de los DJs de Radio 3. Porque como el año pasado y durante todo el día, entre concierto y concierto podrás seguir bailando con las sesiones que han preparado los DJs de Radio 3. En este caso la entrada es libre y solo dependerá del aforo de la sala. Aquí tienes los horarios
16.00 Santiago Bustamante (Fallo de Sistema, 6x3)
16.30 Charlie Fáber (Sateli3)
17.00 Julio Ruiz (Disco grande)
17.30 José Manuel Sebastián (Hoy Empieza Todo, Pop Extra)
18.00 Pablo Gil (Multipista)
18.30 Diego RJ (El Sótano)
19.00 DJ Pinky (En órbita)
19.30 Julio Ródenas (Turbo 3)
20.00 Rosa Pérez (Fluido Rosa, Resonancias)
20.30 Miguel Caamaño (Alma de León, Cierra la puerta)
21.00 Ángel Carmona (Hoy Empieza Todo)
21.30 Virginia Díaz (180 Grados)
22.00 Juan de Pablos (Flor de Pasión)
22.30 Gustavo Iglesias (Hoy Empieza Todo)
Los que quieran asegurarse su entrada para alguno de los directos deberán estar atentos a nuestra programación y redes sociales, así como al blog de La Casa Encendida.
Prepárate para el domingo con la playlist que te hemos preparado:
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