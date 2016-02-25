Apunta: 13 de marzo, ¡vuelve La Radio Encendida!

Qué ganas teníamos de contarlo. Ya tenemos cartel completo para la nueva edición de La Radio Encendida. Un año más, y van catorce ediciones, volveremos a montar nuestro particular maratón musical en colaboración con La Casa Encendida.

22 bandas preparadas para incendiar el 13 de marzo, el domingo con más actividad del año en Madrid: todo música desde las 12.00 y hasta casi la medianoche en La Casa Encendida de Madrid (Ronda de Valencia, 2).

Y obviamente te necesitamos para llegar hasta el final.

Como siempre, el continuo de directos se repartirá entre los dos escenario de La Casa Encendida: el Auditorio y el Patio. Así que vamos con lo que de verdad os interesa, el cartel:

12.00Escenario Patio: Frank T, Juancho Marqués & El Hombre Viento

13.00Escenario Auditorio: Carmen Boza, Fetén Fetén

14.00Escenario Patio:Niña Coyote eta Chico Tornado, Burning

15.00Escenario Auditorio:Jacobo Serra, Raúl Rodríguez, Niño de Elche

16.30Escenario Patio:Belako, MUCHO, WAS

18.00Escenario Auditorio:Apartamentos Acapulco, Parade, anaut

19.30Escenario Patio:Novedades Carminha, Ricardo Vicente, Miss Caffeina

21.00Escenario Auditorio:Soledad Vélez, León Benavente

22.00Escenario Patio:Love of Lesbian, Niños Mutantes