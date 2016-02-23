"Ceniza", el nuevo videoclip de los granadinos Toulouse

Realidad & Metáfora es el segundo disco de Toulouse, un segundo trabajo lanzado en 2015 que contiene siete temas entre los que nos encontramos "Ceniza". Radio 3 estrena ahora el videoclip de este nuevo tema de la banda granadina.

"Ceniza" de Toulouserne

Sus inicios se remontan a 2007, año en el que Toulouse lanza su primera demo, No es suficiente. Hasta el 2010 le siguen unos años de mucha actividad creativa que se ve materializada en varios eps: A oscuras, Punto de partida y Tras el telón.

Es con Serendipia, en el 2013, cuando ya se nota una madurez evidente en el grupo, con temas tan redondos como “John&Yoko”, “Todo cambia” y “Punto de partida”. En 2014, verá la luz Hasta que el mundo deje de girar donde Toulouse por fin encuentra el sonido que andaba buscando y que se hará patente en los siguientes.

Después de ciertas vicisitudes y vaivenes en su estructura, Toulouse finalmente encuentra su formación titular con José capitaneando con su voz, guitarra y teclados, Javi al bajo y Mario a la batería y percusiones.