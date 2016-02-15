Radio 3 Extra te invita a un concierto exclusivo de Lapsley

Si aún no conoces su nombre, es momento de que lo aprendas. Que no te engañe la grafía de aires nórdicos. Låpsley es la última revelación del pop británico.

Una joven que a sus 19 años tiene preparado un disco debut llamado “Long way home”. Un trabajo que huye de las preocupaciones más frívolas de la adolescencia y se adentra en el terreno de la madurez. Tanto en su sonido como en la parte lírica.

Radio 3 Extra te invita a descubrir la música de Låpsley en un concierto exclusivo este viernes 19 de febrero, a partir de las 19 horas en el Fotomatón (Madrid). Para conseguir tu entrada solo tienes que mandar un correo electrónico a siglo21@rtve.es poniendo “Lapsley” en el asunto. Los 35 primeros conseguirán su invitación doble.

Ven a descubrir la nueva revelación británica con Radio 3 Extra.