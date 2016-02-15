Programa especial de 'L'altra ràdio' des de l'Escola del Treball de Barcelona
RÀDIO 4 - RTVE.es
Dins de les Jornades Tecnològiques de l’Escola del Treball, el dimarts 16 de febrer, a les 12 hores, L’altra ràdio va enregistrar un programa especial al Saló d'Actes de l'Escola del Treball de Barcelona. El programa s'emetrà el dijous 18 de febrer, a les 22 hores i el diumenge 21, a les 24 hores.
L’Escola del Treball de Barcelona és una institució centenària, creada el 1914, situada en el recinte de l’Escola Industrial de la ciutat de Barcelona, dedicada a l’ensenyament de la formació professional.