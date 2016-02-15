Premi Disc Català de l'Any 2015
- Els oients de Ràdio 4 decidiran el guanyador participant a la votació final al web www.disccataladelany.cat, fins el 29 de febrer
Fins al 29 de febrer es pot votar a la fase final per escollir el 'Disc Català de l'any', el disc més destacat del 2015 cantat en català. El programa "Catalunya Exprés Magazine", dirigit i presentat per Joan Arenyes, comença la fase final amb la votació del millor d'entre els 10 àlbums finalistes. Els oients poden votar a través del web www.disccataladelany.cat.
Els finalistes de l'edició d'enguany són: Adrià Puntí amb "La clau de girar el taller", Blaumut amb "El primer arbre del bosc", Ferran Palau amb "Santa ferida", Inspira amb "Greta", Joan Miquel Oliver amb "Pegasus", La Pegatina amb "Revulsiu", Obeses amb "Monstres i princeses", Sopa de Cabra amb "Cercles", The New Raemon amb "El Yeti" i Xarim Aresté amb "La rosada".
El premi "Disc Català de l'Any" de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa "Cançons al vent" i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, La Trinca, Marina Rosell, Sau, Antònia Font, Gossos, Els Amics de les Arts i Txarango.