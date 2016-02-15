Helena Goch estrena "La Maga" en Radio 3

Little Tiny Blue Men, es el disco de debut de Helena Goch. Un disco que tiene su germen en los vídeos que la valenciana iba publicando en youtube y que se fueron convirtiendo en virales. En esta puesta de largo ha contado con la ayuda de Julio de la Rosa en la producción y músicos como Jaime Olmedo (Havalina), Charlie Bautista (The Sunday Drivers, Tulsa), Jorge Fuertes (We Are Standard), Cecilio Santiago (Nudozurdo, Bandini) y Ángela Rubio (J.F. Sebastian).

La propia Helena Goch nos cuenta la elección del escenario del videoclip: "Lo grabamos en un lugar de Ávila al que fuimos por casualidad y nos enamoramos de un rincón de arces liquidámbar (los buscamos en internet para averiguar qué árboles eran) cuyas hojas eran de más de seis colores en un mismo árbol. Estaban todos los arces en círculo, dejando un hueco mágico entre ellos".

"La Maga" es también el personaje de Cortázar en Rayuela. "Esa que acabó en un río, esa que, de tan pura que era, no podía vivir en este mundo. Es el personaje literario por excelencia para mí, la Maga siempre me acompaña desde que leí Rayuela, y esta fue la primera canción que compuse cuando acababa de descubrir que podía cantar. En cuanto pude cambiar de un la m a un do M en la guitarra sin que hubiera demasiado silencio entre los acordes, me puse a cantar. Y ahí, con la Maga empezó este camino."