El nuevo show de Richie Hawtin, Santigold y 33 nuevos artistas más al Sónar 2016
- 35 nombres se suman a la programación de día y de noche de Sónar 2016.
- Richie Hawtin estrenará en Sónar un show totalmente nuevo.
- Santigold, James Rhodes, A-Trak, Kaytranada, Yung Lean, Lady Leshurr, Nicola Cruz y Ata Kak entre los destacados.
Como todas las confirmaciones anteriores, te lo ha contado Siglo 21. Son los 35 nuevos artistas que entran a formar parte de la edición 2016 de Sónar Barcelona. A la cabeza, Santigold, James Rhodes, A-Trak, Kaytranada, Yung Lean, Lady Leshurr, Nicola Cruz, Ata Kak y el estreno del nuevo show de Richie Hawtin.
Nuevas incorporaciones que engrosan las propuestas de noche y de día. En la programación de Sónar de Día se incorporan 10 nuevos artistas "para ofrecer un extraordinario espectro estilístico en el mismo recinto". Destacadas, la introducción de la música clásica por primera vez en Sónar de Día con el concierto del londinense James Rhodes, y la primera actuación del músico de Ghana Ata Kak en Europa.
Entre las más de 20 nuevas incorporaciones a Sónar de Noche destaca Santigold, que vuelve a España tras una década sin actuar en nuestro país, y el estreno del show totalmente nuevo de Richie Hawtin.
Esta es la lista de las nuevas incorporaciones al completo:
Santigold
James Rhodes
A-Trak
Richie Hawtin
Yung Lean
Kaytranada
Ata Kak
Dawn Of Midi
Danny L. Hare
Lady Leshurr
Nicola Cruz
Gazelle Twin
BadBadNotGood
Mind Against
Kölsch
Paco Osuna
Angel Molina
Resident Advisor
DVS1 & Rødhåd
Kerri Chandler
Ben UFO b2b Helena Hauff
Hot Shotz (Powell + Lorenzo Senni)
Soichi Terada (live)
Intergalactic Gary
Noaipre
The Warehouse Project
Ben Klock
Stormzy
Bicep
DJ EZ
Mura Masa
Melé & Monki's NRG FLASH
Krysko & Greg Lord
Todos ellos se suman a los ya confirmados Jean-Michel Jarre, Anohni: Hopelessness, New Order, James Blake, Flume, Kelela, Kode9, Roots Manuva,Laurent Garnier, Four Tet, John Talabot, Boys Noize, Fatboy Slim y The Martinez Brothers. Consulta la programación completa en sonar.es