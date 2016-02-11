El nuevo show de Richie Hawtin, Santigold y 33 nuevos artistas más al Sónar 2016

Como todas las confirmaciones anteriores, te lo ha contado Siglo 21. Son los 35 nuevos artistas que entran a formar parte de la edición 2016 de Sónar Barcelona. A la cabeza, Santigold, James Rhodes, A-Trak, Kaytranada, Yung Lean, Lady Leshurr, Nicola Cruz, Ata Kak y el estreno del nuevo show de Richie Hawtin.

Nuevas incorporaciones que engrosan las propuestas de noche y de día. En la programación de Sónar de Día se incorporan 10 nuevos artistas "para ofrecer un extraordinario espectro estilístico en el mismo recinto". Destacadas, la introducción de la música clásica por primera vez en Sónar de Día con el concierto del londinense James Rhodes, y la primera actuación del músico de Ghana Ata Kak en Europa.

Entre las más de 20 nuevas incorporaciones a Sónar de Noche destaca Santigold, que vuelve a España tras una década sin actuar en nuestro país, y el estreno del show totalmente nuevo de Richie Hawtin.

Esta es la lista de las nuevas incorporaciones al completo:

Santigold

James Rhodes

A-Trak

Richie Hawtin

Yung Lean

Kaytranada

Ata Kak

Dawn Of Midi

Danny L. Hare

Lady Leshurr

Nicola Cruz

Gazelle Twin

BadBadNotGood

Mind Against

Kölsch

Paco Osuna

Angel Molina

Resident Advisor

DVS1 & Rødhåd

Kerri Chandler

Ben UFO b2b Helena Hauff

Hot Shotz (Powell + Lorenzo Senni)

Soichi Terada (live)

Intergalactic Gary

Noaipre

The Warehouse Project

Ben Klock

Stormzy

Bicep

DJ EZ

Mura Masa

Melé & Monki's NRG FLASH

Krysko & Greg Lord

Todos ellos se suman a los ya confirmados Jean-Michel Jarre, Anohni: Hopelessness, New Order, James Blake, Flume, Kelela, Kode9, Roots Manuva,Laurent Garnier, Four Tet, John Talabot, Boys Noize, Fatboy Slim y The Martinez Brothers. Consulta la programación completa en sonar.es