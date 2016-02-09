Belako, de celebración en Hoy Empieza Todo

El martes 16 de febrero 'Hoy Empieza Todo' recibe de 9 a 11 horas a Belako, una de las bandas más interesantes surgidas en el panorama indie español de los últimos años. Celebraremos con ellos dos cosas, la salida de su brillante nuevo trabajo, 'Hamen', y su Premio Ojo Crítico en la categoría de Música Moderna.

Para ello contaremos con su presencia en el estudio Música 3 de Casa de la Radio, en Madrid, donde les haremos una entrevista en profundidad. Asimismo, el grupo de Mungia, Vizcaya, demostrarán su valía tocando una serie de temas en formato eléctrico.

Belako surgió hace poco más de dos años y gracias a su debut en formato largo, “Eurie”, pudieron girar por toda España y se patearon todo el circuito festivalero. En este tiempo ha quedado clara su energía, compenetración y solvencia encima del escenario, a pesar de la juventud de sus miembros. El discurso musical que Belako practica tiene su raíz en el after punk, con ramificaciones al punk e, incluso, a la new wave.

Si deseas asistir como público a la entrevista y al showcase de Belako, escribe a hoyempiezatodo@rtve.es , poniendo el asunto “Belako”. Sortearemos los pases entre todos los correos que nos madéis.