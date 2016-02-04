Alabama Shakes y Damien Rice encabezan las confirmaciones del Cruïlla

  • Nuevos y jugosos nombres para la séptima edición del festival barcelonés con Alabama Shakes y Damien Rice a la cabeza.
  • El Festival Cruïlla Barcelona se celebrará días 8, 9 y 10 de julio en el Parc del Fòrum.
Alabama Shakes encabezan las confirmaciones del Cruïlla
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

El Festival Cruïlla Barcelona, que celebrará su séptima edición los días 8, 9 y 10 de Julio, añade nombres a su cartel.

A Enrique Bunbury, Love of Lesbian y 091, confirmados anteriormente, se suman ahora Alabama Shakes, Ana Tijoux, Fermin Muguruza & New Orleans Basque Orkestra, Damien Rice, Zoo y Vetusta Morla. Calidad y mezcla de estilos siguen siendo marca de la casa Cruïlla.

Además de estas confirmaciones, el festival también dado a conocer hoy una primera distribución del cartel por días que queda, por el momento, así:

  • Viernes: Viernes: Damien Rice, Enrique Bunbury, Love of Lesbian y Zoo
  • Sábado: Alabama Shakes, Vetusta Morla, Fermin Muguruza & New Orleans Basque Orkestra, Ana Tijoux y 091.

​Puedes consultar todas las confirmaciones, novedades y entradas para esta edición en www.cruillabarcelona.com