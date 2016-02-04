Alabama Shakes y Damien Rice encabezan las confirmaciones del Cruïlla

El Festival Cruïlla Barcelona, que celebrará su séptima edición los días 8, 9 y 10 de Julio, añade nombres a su cartel.

A Enrique Bunbury, Love of Lesbian y 091, confirmados anteriormente, se suman ahora Alabama Shakes, Ana Tijoux, Fermin Muguruza & New Orleans Basque Orkestra, Damien Rice, Zoo y Vetusta Morla. Calidad y mezcla de estilos siguen siendo marca de la casa Cruïlla.

Además de estas confirmaciones, el festival también dado a conocer hoy una primera distribución del cartel por días que queda, por el momento, así:

Viernes: Viernes: Damien Rice, Enrique Bunbury, Love of Lesbian y Zoo

Sábado: Alabama Shakes, Vetusta Morla, Fermin Muguruza & New Orleans Basque Orkestra, Ana Tijoux y 091.

​Puedes consultar todas las confirmaciones, novedades y entradas para esta edición en www.cruillabarcelona.com