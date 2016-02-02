Sieben, Vieux Farka Touré y The Optic Nerve en el MUD

Del 10 al 13 de Marzo se celebra en Lleida la décima edición del MUD (también conocido por Músiques Disperses), que este año presenta artistas internacionales como Sieben, Vieux Farka Touré, The Optic Nerve y BaBa ZuLa, que compartirán escenario con el tarraconense Xarim Aresté i El Conjunt Del Miracle.

El festival está organizado por Guerssen y el Ajuntament de Lleida. Un festival de formato pequeño-mediano, por el que han pasado nombres bien conocidos (Omar Souleyman, Fairport Convention, Magna Carta, Vashti Bunyan…) y muchos de ellos auténticos desconocidos que han sorprendido al público dejando huella (Lisa o Piu, Circulus, Ashwin Batish, Lovely Luna, etc.)

Todos los conciertos de esta edición se podrán disfrutar en el Cafè del Teatre de l’Escorxador de Lleida.

El jueves 10 de marzo inaugurará el Mud el inquieto músico de Flix, Xarim Aresté , que firmó uno de los más celebrados álbumes catalanes del 2015 con su “La rosada”, un disco plagado de matices que ahora, en un nuevo formato ampliado de hasta once músicos, recreará en directo con todo detalle además de presentar temas exclusivos para este nuevo espectáculo y recuperar algunos viejos temas de otras etapas.