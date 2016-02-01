El ensayo con todo de Alex Cooper

  • Escucha Disco Grande, el jueves 4 a las 5 h.
  • Manda tu solicitud a discogrande@rtve.es si te quieres venir
Alex Cooper
Julio Ruiz (Radio 3)
Julio Ruiz (Radio 3)

El próximo 13 de febrero hay cita en La Riviera de Madrid en un concierto en donde Alex Cooper/Flechazos va a celebrar sus 30 años "Viviendo en la era pop" como reza la canción histórica y la edición del disco Popcorner: 30 años viviendo en la era pop.

Entre Warner (Dro fue la etiqueta de casi toda la vida de nuestro protagonista) y Elefant (que fue la continuación y que vio alumbrar el proyecto de Cooper) se ha colaborado para que salga ese disco que tiene 24 canciones (15 a 7 ganan los Flechazos) de las que dos son la novedad.

Una pertenece a la aventura anterior de Alejandro (el grupo Opera Prima) que ha sido convenientemente reformada que se llama "No quiero recordarte" (que además abre la entrega) y la otra es nueva-nueva: "El asiento de atrás", (por cierto que los oyentes de Disco Grande la eligieron -puesto número 4- como una de las canciones del año 2015 en el pasado Referéndum y que cierra el trabajo).

La prueba (al día siguiente al mediodía hay rueda de prensa en El Sol de Madrid y miniactuación para los medios) de este concierto en La Riviera va a ser en Disco Grande el jueves 4 a la hora habitual (de 17 a 18).

Hablaremos con Alex Cooper y él con la banda al completo nos dejará un suculento aperitivo de lo que ocurrirá días más tarde. O sea, un ensayo con todo.

Manda tu solicitud a discogrande@rtve.es si te quieres venir a compartir este acontecimiento que tendrá lugar en nuestro auditorio del estudio Música 3.