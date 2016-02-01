El ensayo con todo de Alex Cooper

El próximo 13 de febrero hay cita en La Riviera de Madrid en un concierto en donde Alex Cooper/Flechazos va a celebrar sus 30 años "Viviendo en la era pop" como reza la canción histórica y la edición del disco Popcorner: 30 años viviendo en la era pop.

Entre Warner (Dro fue la etiqueta de casi toda la vida de nuestro protagonista) y Elefant (que fue la continuación y que vio alumbrar el proyecto de Cooper) se ha colaborado para que salga ese disco que tiene 24 canciones (15 a 7 ganan los Flechazos) de las que dos son la novedad.

Una pertenece a la aventura anterior de Alejandro (el grupo Opera Prima) que ha sido convenientemente reformada que se llama "No quiero recordarte" (que además abre la entrega) y la otra es nueva-nueva: "El asiento de atrás", (por cierto que los oyentes de Disco Grande la eligieron -puesto número 4- como una de las canciones del año 2015 en el pasado Referéndum y que cierra el trabajo).

La prueba (al día siguiente al mediodía hay rueda de prensa en El Sol de Madrid y miniactuación para los medios) de este concierto en La Riviera va a ser en Disco Grande el jueves 4 a la hora habitual (de 17 a 18).

Hablaremos con Alex Cooper y él con la banda al completo nos dejará un suculento aperitivo de lo que ocurrirá días más tarde. O sea, un ensayo con todo.

Manda tu solicitud a discogrande@rtve.es si te quieres venir a compartir este acontecimiento que tendrá lugar en nuestro auditorio del estudio Música 3.