Jean-Michel Jarre, James Blake y Flume entre los nuevos nombres del Sónar 2016

Sónar 2016 suma los nuevos shows de Jean-Michel Jarre, James Blake, Flume, Roots Manuva y Kelela, y los DJ sets de 7 horas de Four Tet y Laurent Garnier.

El productor, músico y compositor francés Jean-Michel Jarre, leyenda de la electrónica popular y pionero de los sintetizadores desde su innovador álbum de debut Oxygene, ha escogido Sónar Barcelona para su regreso a los escenarios. El 17 de junio tendrá lugar elestreno mundial de su nuevo y espectacular show donde interpretará las canciones de sus dos nuevos álbumes, así como sus grandes éxitos, en la que será su única actuación en España.

El festival también añade otros nombres de primera fila de la electrónica mundial como Boys Noize, John Talabot, Jackmaster, The Martinez Brothers, Jamie Woon o Stormzy.

Estos y muchos otros artistas más se suman a los ya anunciados New Order, Anohni: Antony and The Johnsons + Oneohtrix Point Never + Hudson Mohawke, Skepta, John Grant, Kode9 y Matias Aguayo.