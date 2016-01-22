James Brown gran protagonista de la 6ª edición del Festival Madrid es Negro

Desde el 28 de enero al 5 de marzo Madrid se convierte en la capital mundial de la música negra. Madrid es Negro es ya un referente durante el mes de febrero con esta 6ª edición consecutiva del festival.

Esta edición está marcada por la celebración del 20 aniversario de la revista Enlace Funk y del Club Maderfaker de Malasaña.

Por este motivo, y coincidiendo que en este año se cumplirán 10 años de la desaparición de James Brown, el festival estará dedicado al padrino del Soul celebrando su legado.

En cada concierto se reinterpretará el repertorio deJames Brown bajo un estilo distinto. Su música se llevará al Jazz, al Reggae, al Hip Hop, al Latín, al Afrobeat, también con una Big Band de Soul Jazz, y por supuesto al Funk. Nunca antes algo parecido había ocurrido a lo largo de un mes en distintos escenarios de Madrid.

10 eventos, 7 locales, 7 bandas en directo, presentaciones de discos, tributos especiales…Una ocasión única e irrepetible de disfrutar del legado musical de James Brown.