Monolake, Robert Lippok y Ametsub en el L.E.V. 2016

El Laboratorio de Electrónica Visual, el Festival Internacional de Creación Audiovisual de Gijón, vuelve en su décima edición a tomar los diferentes espacios que conforman Laboral Ciudad de la Cultura y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón durante los días 28, 29, 30 de abril 1 y de mayo.

L.E.V. 2016rne

Monolake, Robert Lippok, Myriam Bleau, Hiroaki Umeda, Paul Jebanasam & Tarik Barri, Ametsub y Sunny Graves son los primeros nombres de una programación centrada en destacar impactantes proyectos audiovisuales y artistas que transcienden géneros y etiquetas.

El Festival, con ocasión de su décimo Aniversario, se ha propuesto echar la vista atrás y rescatar algunos de estos momentos de la mano de Monolake, Robert Lippok y Ametsub,quienes presentarán en primicia sus nuevos trabajos.

En esta edición Aniversario, los trabajos de la joven canadiense Myriam Bleau y el Japonés Hiroaki Umeda / S20 serán los encargados, entre otros nombres, de acercarnos lo que acontece en la vanguardia de la performance audiovisual.

Los ritmos más oscuros e intensos estarán nuevamente presentes en L.E.V. 2016 de la mano, en esta ocasión, de Paul Jebanasam & Tarik Barri, uno de los proyectos más fascinantes de la actualidad situado en las fronteras entre el dark ambient, el metal y la música industrial; y de Sunny Graves, quien desvelará su nuevo directo audiovisual en el Laboratorio de Electrónica Visual.