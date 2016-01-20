Concierto tributo del Grupo Compay Segundo de Cuba

Bajo el nombre del Grupo Compay Segundo, un homenaje a la memoria del gran Francisco Repilado, los músicos que lo acompañaron en su exitosa gira por Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Oriente Medio y el Caribe, conservan y enriquecen el patrimonio del mítico artista.

El Grupo Compay Segundo y sus chicos fue creado en el 1955, por Francisco Repilado Muñoz, después de la separación el dúo Los Compadres, que había fundado al lado de Lorenzo Hierrezuelo en el 1942.

Ahora el Grupo Compay Segundo, se encarga de ofrecer al público el repertorio propio que Compay Segundo popularizó universalmente: "Macusa", "Saboros", "Anita", "Bilongo" (La negra Tomasa), "Veinte años", "Las flores de la vida" y el legendario "Chan Chan".

Nueve músicos cubanos de primer nivel dirigidos por uno de los hijos del sonero, Salvador Repilado y también miembros fundadores como Hugo Garzón, voz principal del proyecto Buena Vista Social Club, continúan la obra inmortal que nos legó el “Santiaguero”.