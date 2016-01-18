Radio 3 te invita al showcase de Nada Surf
- En este concierto exclusivo presentarán nuevo disco, You know who you are
- Será el jueves 21 de enero a las 13.00 en El sótano, Madrid
- Disponemos de 30 invitaciones, envía un mail a 180grados@rtve.es
RADIO 3
Nada Surf vuelven el 4 marzo con nuevo disco: You Know Who You Are, un nueva lección de power-pop exquisito que Radio 3 te anticipa, en directo, sólo para ti.
El día 21 de enero Radio 3 te ofrece un concierto acústico, en exclusiva, de Nada Surf. La cita será a las 13h, en la sala El Sótano de Madrid ( C/ De Las Maldonadas, 6) pero te pedimos que llegues, al menos, media hora antes.
Disponemos sólo de 30 invitaciones, así que date prisa y envíanos un mail a 180grados@rtve.es.