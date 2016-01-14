Escucha el nuevo disco de Mystery Jets, 'Curve of the earth'
- El quinto disco de los británicos y el primero en tres años
- Pronto podrás escuchar a Mystery Jets en concierto en Radio 3 Extra
El 22 de enero se publica Curve of the earth, el nuevo disco de los británicos Mystery Jets. El álbum, que se empezó a grabar en 2013 en Londres, será editado por el sello Caroline International.
Éste será el quinto trabajo en la carrera de Mystery Jets y el primero en tres años. Lo han grabado en un estudio que montaron en una fábrica de botones en la zona este de Londres y también lo han producido ellos mismos.
Mystery Jets, en directo en Radio 3 Extra
Hace unas semanas Mystery Jets estuvieron en Madrid presentando en directo canciones de Curve of the earth. Turbo 3 estuvo allí acompañado por varios oyentes de Radio 3 y pronto podrás escuchar la grabación de este directo en Radio 3 Extra.
Hasta entonces, te dejamos con la escucha de lo nuevo de Mystery Jets al completo. ¡Dale al play!