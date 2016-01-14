Escucha el nuevo disco de Mystery Jets, 'Curve of the earth'

El 22 de enero se publica Curve of the earth, el nuevo disco de los británicos Mystery Jets. El álbum, que se empezó a grabar en 2013 en Londres, será editado por el sello Caroline International.

Éste será el quinto trabajo en la carrera de Mystery Jets y el primero en tres años. Lo han grabado en un estudio que montaron en una fábrica de botones en la zona este de Londres y también lo han producido ellos mismos.