Escucha el nuevo disco de Mystery Jets, 'Curve of the earth'

  • El quinto disco de los británicos y el primero en tres años
  • Pronto podrás escuchar a Mystery Jets en concierto en Radio 3 Extra
Mystery Jets
RADIO 3

El 22 de enero se publica Curve of the earth, el nuevo disco de los británicos Mystery Jets. El álbum, que se empezó a grabar en 2013 en Londres, será editado por el sello Caroline International.

Éste será el quinto trabajo en la carrera de Mystery Jets y el primero en tres años. Lo han grabado en un estudio que montaron en una fábrica de botones en la zona este de Londres y también lo han producido ellos mismos.

Mystery Jets, en directo en Radio 3 Extra

Hace unas semanas Mystery Jets estuvieron en Madrid presentando en directo canciones de Curve of the earthTurbo 3 estuvo allí acompañado por varios oyentes de Radio 3 y pronto podrás escuchar la grabación de este directo en Radio 3 Extra.

Hasta entonces, te dejamos con la escucha de lo nuevo de Mystery Jets al completo. ¡Dale al play!