Participa en el homenaje a David Bowie en 'Hoy empieza todo'
Envía una nota de voz al 630645630 cantando un fragmento de "Heroes"
Eva Amaral ha sido la primera en prestarnos su voz para el homenaje
Angel Carmona (Radio 3)
Es la hora de poder hacer un homenaje conjunto a David Bowie. Todos podemos hacerlo. Él nos enseñó. Podemos ser héroes un día nada más.
Hoy Empieza Todo te propone que seas parte de una cadena en la que podrás cantar "Heroes".
Manda una nota de audio al whatsapp 630 645 630 cantando un fragmento de "Heroes" (en la versión corta, la que dura 3´37). Así iremos haciendo un collage sonoro sobre una base instrumental.
Eva Amaral ha sido la primera en arrancar.
Ahora te toca a ti. Canta "Heroes" en una nota de audio destinada al 630 645 630. Juntos cantaremos para Bowie ya que él siempre cantó para nosotros.