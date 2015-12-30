Los melocotonazos 2015 de 'Hoy empieza todo'

Los responsables de Hoy empieza todo con Ángel Carmona eligen sus 12 temas favoritos del año 2015. Los que te han dado los #sueñosdías en mayor número de ocasiones.

Canciones que van de la clase de Father John Misty a la potencia de Florence + The Machine, pasando por la originalidad de Niño de Eleche. ¡Una playlist para sacar el sol a guitarrazos!

Si quieres escuchar los motivos por los que Ángel Carmona y Gustavo Iglesias han elegido éstas 12 como las canciones del año, te dejamos el podcast. ¡Ñam!