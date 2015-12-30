Los melocotonazos 2015 de 'Hoy empieza todo'
- Escucha a los favoritos de Ángel Carmona y su equipo
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RADIO 3
Los responsables de Hoy empieza todo con Ángel Carmona eligen sus 12 temas favoritos del año 2015. Los que te han dado los #sueñosdías en mayor número de ocasiones.
Canciones que van de la clase de Father John Misty a la potencia de Florence + The Machine, pasando por la originalidad de Niño de Eleche. ¡Una playlist para sacar el sol a guitarrazos!
Si quieres escuchar los motivos por los que Ángel Carmona y Gustavo Iglesias han elegido éstas 12 como las canciones del año, te dejamos el podcast. ¡Ñam!