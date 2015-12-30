Especial Nochevieja en Radio 3
- Una sesión DJ sin interrupciones a cargo de DJ Pinky (En órbita)
- 7 horas dedicadas al EDM, el house, el Nu Disco y el tech house
RADIO 3
En Radio 3 damos la bienvenida al nuevo año con la mejor música dance seleccionada por el programa En órbita. Tú prepara la fiesta que DJ Pinky pone la banda sonora.
Hemos preparado una programación en formato sesión DJ sin interrupciones entre las doce de la noche y las siete de la mañana.
7 horas de música dance en Radio 3
Comenzaremos la noche con un repaso a los éxitos del EDM internacionales mas populares del año, que sonarán entre las 24.00 y las 2.00h.
Seguiremos con una selección de los mejores temas house del año entre las 2.00 y las 4.00h.
Continuaremos con una sesión de Nu Disco para los más rompe pistas, de las 4.00 a las 6.00h.
Y para concluir la fiesta, de 6.00 a 7.00h subimos el tempo y la intensidad con el tech house más cañero.
Empieza 2016 en Radio 3.