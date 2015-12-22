El 2015 de Radio 3

Este año hemos emitido desde la casa de una oyente y desde el Museo del Prado. Organizado fiestas con mucha música y cultura. Has escuchado solo en Radio 3 el sonido y la emoción de los mejores festivales. Hemos debatido sobre la creatividad. Vivimos contigo intensamente cada minuto de los contenidos que hacemos. Innovando con Radio 3 Extra, nuestra APP, Radio 3 HQ, el Boton Rojo,…

En el 2015 Radio 3 puso en marcha unas jornadas sobre la creatividad. Cultura 15 se desarrollaron en el Claustro de los Jerónimos de El Museo del Prado. Hablamos sobre diferentes ámbitos del arte en unos debates que emitimos en video en Radio 3 Extra. También en video de Radio 3 Extra pudiste ver la fiesta de #Iguales de Intermon Oxfam, la Batalla de las Bandas, Uburama o el festival Sonar. Y otros muchos contenidos exclusivos.

Fiestas Hemos realizado fiestas de Radio 3 en Barcelona, Murcia, Salamanca, Donostia, Pamplona y Santander. Y la Radio Encendida de Madrid o los aniversarios de Radio 3 Extra, El Vuelo del Fenix y el Rimadero. Y la fiesta de nuestro programa con La 2, Cachitos de Hierro y Cromo. O el Viaje de Los Sentidos con el Prado. El festival Low 2015 en Radio 3rne

Festivales Te llevamos los festivales de Benicassim, Sónar de Barcelona, SOS 4.8. de Murcia, Cara B de Barcelona, Músicas Dispersas de Lleida, Lev de Gijón, South Pop de Sevilla, los Womad de Cáceres y de Fuerteventura, Universimad, Mat Mad Día de la Música, Mulafest de Madrid, Vida de Vilanova i la Geltrú, Cruilla de Barcelona, Low de Benidorm, Portamérica de Vigo, Mar de Músicas de Cartagena, Pirineos Sur de Huesca, Sonorama de Aranda, Rototom Sunsplash, Jazz de San Javier, Jazz de Ibiza, Kutxa Kultur de San Sebastián, B-Side de Murcia, D-Code de Madrid, South Pop de Isla Cristina, Guitarra de Cordoba, Mercat Música de Vic de Barcelona, Monkey Week de Puerto de Santa María, BIME de Bilbao y el Festeen Matadero Madrid, entre otros.