Radio 3: Lo mejor de la semana del 14 al 20 de diciembre

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Esta semana hemos presentado el disco de Turbo 3 con las mejores canciones que presenta cada tarde Julio Ródenas.

Llega el disco de Turbo 3 con las mejores canciones que presenta cada tarde Julio Ródenas.rne

Para este recopilatorio lanzado desde RTVE y la discográfica Universal, Julio Ródenas ha seleccionado 23 canciones que resumen la esencia del programa que dirige y presenta en Radio 3 de lunes a viernes a las 18:00 horas: ofrecer una descarga sonora energética que a su vez sirva de escaparate de las últimas novedades rock y pop.

Ya está a la venta en formato físico y, a partir del 18 de diciembre, lo encontrarás en plataformas digitales.

Disco grande Disco grande - Nacho Vegas cierra "Resituación" con "Canciones populistas" - 15/12/15 rne audio

Nacho Vegas cierra Resituación con Canciones populistas.

Nacho Vegas presentó en Disco grande el remate a Resituación, un disco de cinco canciones en donde se puede condensar mejor un concepto monográfico.