Kendrick Lamar, Jamie XX y Mac Demarco entre las confirmaciones del FIB 2016

Siglo 21 te ha adelantado en primicia los nombres con los que el FIB cierra el año. Tras inaugurar el cartel con la incorporación de Major Lazer (única actuación en España), se suman al FIB 2016 Kendrick Lamar, Jamie XX, The Maccabees, Bloc Party, Mac Demarco, Delorean y Hannah Wants.

Kendrick Lamar será el indiscutible cabeza de cartel de esta próxima edición. 11 veces nominado a los Grammy y autor de 'To Pimp a Butterfly', para las principales cabeceras musicales (y para Barack Obama) el mejor disco de 2015, Lamar es ya la estrella del hip hop mundial que amenazaba hace un año.

En la próxima edición del FIB también sonará otro de los grandes discos de 2015. Jamie XX llevará 'In Colours', que promete marcarse una suculenta sesión de beats.

El pop en estado puro lo pondrá Mac Demarco, maestro en hacer canciones de escasos dos minutos tan soleadas como Benicàssim en julio.

El rock lo pondrán The Maccabees que llegarán para presentar su nuevo disco 'Marks To Prove It' y también aterrizará Kele Okereke y sus reformados Bloc Party, que pondrán en el escenario su nuevo disco 'Hymns'.

Y dos propuestas para bailar (más lo que promete Major Lazer), Delorean que presentarán nuevo disco y Hannah Wants con su bass house.

Todavía queda mucho cartel por desvelar del FIB 2016 que tendrá lugar entre el 14 y el 17 de julio.