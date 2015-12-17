Turbo 3, el disco electrizante
- Esta Navidad vas a poder hacer un regalo electrizante.
- Llega el disco de Turbo 3 con las mejores canciones que presenta cada tarde Julio Ródenas.
- Ya está a la venta en formato físico y, a partir del 18 de diciembre, lo encontrarás en plataformas digitales.
La Navidad también puede ser electrizante, sobre todo si te haces con el disco de Turbo 3. Para este recopilatorio lanzado desde RTVE y la discográfica Universal, Julio Ródenas ha seleccionado 23 canciones que resumen la esencia del programa que dirige y presenta en Radio 3 de lunes a viernes a las 18:00 horas: ofrecer una descarga sonora energética que a su vez sirva de escaparate de las últimas novedades rock y pop.
The Black Keys, Royal Blood, The Strypes, alt-J, Imagine Dragons o Jake Bugg firman algunos de los mejores temas que han sonado en el espacio desde que empezó a dar sus primeros pasos en Radio 3 el 7 de enero de 2013.
Y hablando de primeros pasos: muchas de las canciones que escucharás en este álbum pertenecen a primeros discos de artistas que se han alzado como revelación en las últimas temporadas. La mayoría de ellos aún no han alcanzado la treintena y ya están demostrando una calidad tremenda en sus composiciones: Ángel Stanich (el ermitaño del rock, el “songwriter” lisérgico, único en su especie), Royal Blood y su hard-rock sin fisuras, o Slaves con su revisión contemporánea del punk.
Encontrarás a grupos que se decantan por la psicodelia, como es el caso de Temples, una de las mejores referencias del género en la actualidad; por el glam (atención a los aires de Marc Bolan que se gasta King Tuff) o por el electro rock (Cycle con su celebrado regreso discográfico y Kasabian con ese bailable y vacilón concentrado de energía titulado Eez-eh).
Sólo queda darle al play, activar el turbo y citar a The Hives con aquella célebre frase: “One, two, three… Come On!”
El disco de Turbo 3 ya está a la venta en formato físico y, a partir del 18 de diciembre, lo encontrarás también en plataformas digitales.