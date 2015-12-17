Turbo 3, el disco electrizante

La Navidad también puede ser electrizante, sobre todo si te haces con el disco de Turbo 3. Para este recopilatorio lanzado desde RTVE y la discográfica Universal, Julio Ródenas ha seleccionado 23 canciones que resumen la esencia del programa que dirige y presenta en Radio 3 de lunes a viernes a las 18:00 horas: ofrecer una descarga sonora energética que a su vez sirva de escaparate de las últimas novedades rock y pop.

The Black Keys, Royal Blood, The Strypes, alt-J, Imagine Dragons o Jake Bugg firman algunos de los mejores temas que han sonado en el espacio desde que empezó a dar sus primeros pasos en Radio 3 el 7 de enero de 2013.

Y hablando de primeros pasos: muchas de las canciones que escucharás en este álbum pertenecen a primeros discos de artistas que se han alzado como revelación en las últimas temporadas. La mayoría de ellos aún no han alcanzado la treintena y ya están demostrando una calidad tremenda en sus composiciones: Ángel Stanich (el ermitaño del rock, el “songwriter” lisérgico, único en su especie), Royal Blood y su hard-rock sin fisuras, o Slaves con su revisión contemporánea del punk.

Encontrarás a grupos que se decantan por la psicodelia, como es el caso de Temples, una de las mejores referencias del género en la actualidad; por el glam (atención a los aires de Marc Bolan que se gasta King Tuff) o por el electro rock (Cycle con su celebrado regreso discográfico y Kasabian con ese bailable y vacilón concentrado de energía titulado Eez-eh).

Sólo queda darle al play, activar el turbo y citar a The Hives con aquella célebre frase: “One, two, three… Come On!”

El disco de Turbo 3 ya está a la venta en formato físico y, a partir del 18 de diciembre, lo encontrarás también en plataformas digitales.