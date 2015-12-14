Ya tenemos ganadores de las camisetas #SoyRadio3

Toca época de regalos y nosotros también queremos tener un detalle contigo. Para ti que nos escuchas en casa, en el trabajo y en el coche, que nos llevas en el móvil a través de nuestra app exclusiva, que disfrutas los festivales en directo en HQ desde la TDT para sentir que estás allí, que has venido a las fiestas en todas las ciudades que hemos recorrido este año. Para ti que puedes decir #SoyRadio3.

Son 15 camisetas que ya tiene dueño. Son los mejores 15 comentarios que nos habéis dejado en facebook.com/radio3.

Estos son los ganadores con vuestros nombres en esta red social:

Manuel Millon Moyano Mar Urbano Luis Gomez Aterido Lazaro Muñoz Moisés Campos Carmen Perez Iris Martín Rodríguez Sofía Liébana Nando Ochando Pi Piip Alex Mth Mikel Mikel Cabanes Gonzalez Mario Tocino Vero Sánchez Gon RB

Nos pondremos en contacto con vosotros desde nuestro perfil de Facebook.

A todos los demás, ¡mil gracias por participar!