Ya tenemos ganadores de las camisetas #SoyRadio3
- Las mejores respuestas con lo mejor del año en Radio 3 han conseguido su camiseta #SoyRadio3
- Consulta los nombres de los ganadores
Radio 3
Toca época de regalos y nosotros también queremos tener un detalle contigo. Para ti que nos escuchas en casa, en el trabajo y en el coche, que nos llevas en el móvil a través de nuestra app exclusiva, que disfrutas los festivales en directo en HQ desde la TDT para sentir que estás allí, que has venido a las fiestas en todas las ciudades que hemos recorrido este año. Para ti que puedes decir #SoyRadio3.
Son 15 camisetas que ya tiene dueño. Son los mejores 15 comentarios que nos habéis dejado en facebook.com/radio3.
Estos son los ganadores con vuestros nombres en esta red social:
- Manuel Millon Moyano
- Mar Urbano
- Luis Gomez Aterido
- Lazaro Muñoz
- Moisés Campos
- Carmen Perez
- Iris Martín Rodríguez
- Sofía Liébana
- Nando Ochando
- Pi Piip
- Alex Mth
- Mikel Mikel Cabanes Gonzalez
- Mario Tocino
- Vero Sánchez
- Gon RB
Nos pondremos en contacto con vosotros desde nuestro perfil de Facebook.
A todos los demás, ¡mil gracias por participar!