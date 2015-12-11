Radio 3: Lo mejor de la semana del 7 al 13 de diciembre

Esta semana hemos vivido un acontecimiento histórico: #PradoRadio3.Cuando las puertas del Museo Nacional del Prado han cerrado para el público general, se han abierto para 100 oyentes de Radio 3 que han podido disfrutar de 'El Viaje de los Sentidos', diez rutas por las mejores obras de la pinacoteca con la música cuidadosamente seleccionada por otros tantos presentadores de Radio 3.

Como aperitivo a este viaje de los sentidos, Hoy empieza todo con Marta Echeverría se ha emitido desde la Sala de las Musas de la pinacoteca. Un programa especial en el que ha estado presente Miguel Zugaza, director del Museo del Prado, con el que hemos conocido la historia y los nuevos retos de la pinacoteca.

Hoy empieza todo Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría - En directo desde el Museo del Prado - 10/12/15 rne audio

Derechos Humanos en femenino En víspera del día internacional de los derechos humanos, en Coordenadas hablamos de las mujeres que sufren violencia solo por ser mujeres. Coordenadas Coordenadas - DDHH en femenino - 09/12/15 rne audio