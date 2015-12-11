Radio 3: Lo mejor de la semana del 7 al 13 de diciembre
Las puertas del Museo del Prado se abren de noche para 100 oyentes de Radio 3
Diez presentadores de Radio 3 han seleccionado músicas que ya puedes disfrutar al A la Carta
Esta semana hemos vivido un acontecimiento histórico: #PradoRadio3.Cuando las puertas del Museo Nacional del Prado han cerrado para el público general, se han abierto para 100 oyentes de Radio 3 que han podido disfrutar de 'El Viaje de los Sentidos', diez rutas por las mejores obras de la pinacoteca con la música cuidadosamente seleccionada por otros tantos presentadores de Radio 3.
Como aperitivo a este viaje de los sentidos, Hoy empieza todo con Marta Echeverría se ha emitido desde la Sala de las Musas de la pinacoteca. Un programa especial en el que ha estado presente Miguel Zugaza, director del Museo del Prado, con el que hemos conocido la historia y los nuevos retos de la pinacoteca.
Derechos Humanos en femenino
En víspera del día internacional de los derechos humanos, en Coordenadas hablamos de las mujeres que sufren violencia solo por ser mujeres.
Mike Stax pincha en 'El sótano'
El líder de The Loons y capo de la Biblia del Garage llamada Ugly Things baja a El sótano. Diego R.J charla con el músico y con el investigador musical, y le invitamos a pinchar algunos singles.