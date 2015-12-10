Te invitamos al estreno en directo de lo nuevo de Mystery Jets

Radio 3 te invita a vivir en directo la presentación del que apunta a ser uno de los discos más interesantes de 2016: ‘Curve of the Earth’, el quinto álbum de Mystery Jets. Será en un concierto especial sólo para oyentes de Radio 3, en el Costello Club de Madrid, el martes 15 de diciembre a las 13:30 horas.

Si quieres saber cómo poder asistir y descubrir así las nuevas canciones de Mystery Jets antes que nadie, tendrás que estar atento a Turbo 3 estos días. En el programa te informaremos de cómo conseguir una de las 25 invitaciones dobles que regalamos.