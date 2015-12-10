Te invitamos al estreno en directo de lo nuevo de Mystery Jets
- Será en un concierto especial sólo para oyentes de Radio 3.
- En el Costello Club de Madrid el martes 15 de diciembre a las 13:30 horas.
- Permanece atento a la emisión de Turbo 3 para enterarte de cómo conseguir tu invitación.
Radio 3 te invita a vivir en directo la presentación del que apunta a ser uno de los discos más interesantes de 2016: ‘Curve of the Earth’, el quinto álbum de Mystery Jets. Será en un concierto especial sólo para oyentes de Radio 3, en el Costello Club de Madrid, el martes 15 de diciembre a las 13:30 horas.
Si quieres saber cómo poder asistir y descubrir así las nuevas canciones de Mystery Jets antes que nadie, tendrás que estar atento a Turbo 3 estos días. En el programa te informaremos de cómo conseguir una de las 25 invitaciones dobles que regalamos.
Nueva etapa musical
Con ‘Curve of the Earth’, Mystery Jets abren una nueva etapa musical. Su primer single, ‘Telomere’, con título inspirado en el libro ‘Just kids’ de Patti Smith, es una buena muestra del nuevo territorio sonoro que anda explorando el grupo: un sonido más atmosférico y expansivo, épico.
Producido por la propia banda, ‘Curve of the Earth’ fue grabado en el estudio que montaron los músicos en una fabrica de botones abandonada al este de Londres, después de que su líder, Blaine Harrison, se embarcara en una sesión solitaria en una cabaña totalmente aislada situada en el nacimiento del Támesis.