Radio 3: Lo mejor de la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre

Esta semana hemos una iniciativa que será un lujo para quien tenga la suerte de vivirla. Se trata de una experiencia en el Museo del Prado con música seleccionada por Radio 3. Vive la experiencia del Museo del Prado invitará a oyentes de Radio 3 a conocer la pinacoteca como nunca antes se había visto. Recorrerán las distintas salas con una selección musical a cargo de Radio 3. Será el próximo jueves 10 de diciembre a las 20.30 h. Esa misma mañana 'Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría' se realizará en directo a las 9.00 desde la Sala de las Musas.

Gritando en silencio en el Vuelo 1000 El Vuelo del Fénix celebró su programa número 1000 con una fiesta concierto en la que estuvieron los sevillanos Gritando en Silencio, la nueva gran banda de rock de nuestro país, demostrando su sensacional estado de forma en uno de sus últimos conciertos de 2015 de su gira del disco La edad de mierda. Zona Extra Gritando en silencio en el Vuelo 1000 - 'Actitud' - 03/12/15 rtve play

COP 21: cita con mañana Esta semana se ha iniciado la esperada cumbre del clima en París. En Coordenadas hablamos de las demandas y propuestas de la sociedad civil a través del documento de Ecologistas en Acción. Nos acompañó Javier Andaluz, responsable de cambio climático de la organización. Coordenadas Coordenadas - COP 21: cita con mañana - 30/11/15 rne audio