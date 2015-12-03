Viaja por las ciudades de la música con 'Metrópolis sonoras'
- Estrenamos espacio en Radio 3 Extra dedicado a la música de las metrópolis
- Viaja cada jueves por las principales capitales de la música con Raquel Ríos
- Encuentra 'Metrópolis sonoras' en Radio 3 Extra, solo online y en nuestra app
Desde este jueves tienes una nueva cita en Radio 3 Extra. Apúntalo en tu agenda porque se llama 'Metrópolis sonoras', un viaje semanal a las principales ciudades de la música para encontrarnos con sus garitos, para palpar el pulso de su calle, para descubrir sus sonidos emergentes.
Tu guía turística musical será Raquel Ríos y con ella podrá pasearte solo desde nuestra web y nuestra app exclusiva por destinos de todos los continentes y estilos musicales, empezando esta semana por Chicago.
Próximos destinos
Entre nuestros coleccionables de Metrópolis Sonoras aparecerán grandes cunas de la música que vieron nacer a leyendas de todos los tiempos, y otros destinos desconocidos que nos sorprenden por afinidad cultural o por exótica distancia. Y junto a Raquel Ríos, podrás conocer esos destinos junto a bandas españolas que las conocen muy de cerca, porque han grabado allí o porque las han recorrido de gira.
Te invitamos a descubrirlas con nosotros en Radio 3 Extra. A partir del 3 de diciembre inicia viaje con nosotros hacia las Metrópolis Sonoras.
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