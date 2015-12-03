Carlos Galilea galardonado con el Premio Brasil 2015

Carlos Galilea, director y presentador del programa de Radio 3Cuando los elefantes sueñan con la música ha sido galardonado en la XII edición de los Premios Brasil, en la categoría de Acción Cultural “por su apoyo e impulso de la música brasileña a través de su reconocido y prestigioso programa radiofónico”.

Los Premios Brasil, otorgados por la Cámara de Comercio Brasil-España, tienen como objetivo reconocer el compromiso de los galardonados con el país sudamericano y su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Carlos Galilea dirige y presenta en Radio 3, desde 1987, el programa Cuando los elefantes sueñan con la música. Partiendo siempre de la música brasileña se acerca a los ritmos antillanos o africanos y al arte del jazz. El programa se emite de lunes a viernes, a las 15:00 horas. Galilea es también autor de los libros Canta Brasil y Violão Ibérico, y coautor del Diccionario de Jazz Latino y El Milagro de Candeal.