Descubre #PradoRadio3

Hay acontecimientos que son especiales. Una noche en el Museo Nacional del Prado es sin duda una de ellas. Un banquete real, un homenaje a los sentidos, un itinerario embriagador, pueden ser algunas pistas válidas para una experiencia única.

Y la música cuidadosamente seleccionada por Radio 3 será el complemento perfecto.

Museo Nacional del Pradorne

Celebramos así que el Museo del Prado lanza su nueva web. Una página que acerca sus contenidos de una forma increíble. Permitiendo una interactividad nueva, una forma de descubrir y compartir el museo con otros códigos y lenguajes. El Museo del Prado y Radio 3. Un encuentro con lo mejor de la historia de la pintura y la música contemporánea.

'Hoy Empieza Todo' desde la Sala de las Musas Radio 3 se emitirá en directo desde el Museo del Prado el jueves 10 de diciembre. Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría se realizará desde el centro de la pinacoteca, en la Sala de las Musas entre las 9.00 y hasta las 11.00, presentando la nueva web del museo.

Dos artes unidos en #PradoRadio3 En esta ocasión hemos preparado un banquete que tiene diez senderos y cada uno de ellos es un homenaje a las musas, donde confluyen todos los recorridos. Por el camino habrá apetitosos bodegones para los más golosos, soberbios vestidos para los adictos a la moda, amores profanos para los voyeurs, mitologías que cuentan fábulas para los cuentistas y una zona vip, poblada de damas y caballeros, que observarán muy atentamente cuáles son tus modales. 'El jardín de las Delicias', El Bosco (Fragmento)rne Se trata de una corte poblada de historias y unos personajes que despliegan toda su sabiduría. A veces te harán viajar en el tiempo y otras veces presentarán sus grandes formatos como una gran pantalla de cine. Es el Museo del Prado, la pinacoteca soñada por muchos, que en esta velada musical desplegará sus encantos de un modo inédito. 'Los borrachos', Diego de Velázquez (Fragmento)rne Como nunca lo habías vivido. Como nunca te habías atrevido a imaginar. Disfruta de una experiencia única y hazlo escuchando la música que ha seleccionado Radio 3.

Los maestros de ceremonia Rutas por el Museo con músicas seleccionadas por Julio Ruiz (“Picnic, naturalezas muertas”), Gustavo Iglesias (“Fiestas y banquetes que no te debes perder”), Ángel Carmona (“Zona VIP”), Virginia Díaz (“Un cuento de hadas”), Elena Gómez (“Tiempo de fabulas. Los mitos y los dioses”), Rosa Pérez (“Los sueños de la razón”), Paula Quintana (Amores profanos), Leyre Guerrero (“Fashion night”), José Manuel Sebastián (“Grandes superproducciones”) y Julio Ródenas (“El reino animal”). 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga', Gisbert Pérez, Antonio (Fragmento)rne Una unión, unas rutas y unas músicas pensadas para tu disfrute. Por eso, al final habrá una fiesta muy especial para tí. Con los djs de Radio 3, en el Museo del Prado y a puerta cerrada. Qué mejor forma de celebrar la nueva experiencia del Prado que podrá vivirse también desde ese mismo día a través de su nueva web.

100 invitados de Radio 3 100 oyentes acudirán con nosotros a esta fiesta en el Museo del Prado. Si participaste en el concurso y has sido una de las personas a las que hemos confirmado asistencia por correo electrónico, nos vemos este jueves a partir de las 20.30h. No olvides traer tu DNI para identificarte y poder disfrutar de la experiencia #PradoRadio3.