'Capitán Demo' presenta a Disciplina Atlántico con el videoclip de "Parquesol"

Disciplina Atlántico son el nuevo fichaje de Limbo Starr. Este quinteto madrileño formado en 2013 va a publicar por fin su primera referencia: Disciplina Atlántico/EP #1, que sale en vinilo de 10'' y digital el 4 de diciembre.

Han hecho este disco con la ayuda de Roberto Berlanga (Ornamento y Delito), con letras en castellano de las que pinchan y con altas dosis de ruido y sintetizadores para crear los inquietantes ambientes de sus canciones.

Disciplina Atlántico estarán presentando en directo este EP ya en 2016: el 11 de febrero en Madrid (Siroco) y el 19 de febrero en Valladolid (Porta Caeli), ciudad de origen de Ricar, voz y guitarra del grupo (también en Ornamento y Delito), que nos ha escrito esto sobre "Parquesol", videoclip que hoy estrenamos.

Disciplina Atlánticorne

Sobre la canción "Parquesol" Parquesol. Parquesol es mi barrio. Barrio de clase media suburbial. Nacido con la expansión de los 80. Rebosante de vida y brillo con el boom juvenil de los 90. Ideado por un constructor corrupto, presidente de equipo de fútbol y eregidor de estatuas de sí mismo. Un barrio típico en España. Éste está en Valladolid. Allí sucedían pocas cosas. Vivíamos en una burbuja de quietud y tranquilidad. Pero, de vez en cuando, emergía del líquido amniótico, alzando sus retorcidos brazos, algún espíritu atormentado como el del personaje que inspiró la canción. Sí, era un chico de Parquesol. De familia de clase media. Que estudiaba BUP y que debía haber ido a la universidad. Algunos éramos transgresores por moda, por edad. Él era marginal por vocación. Y a fe que lo consiguió. Su final real es tan terrible como el más terrible de los finales terribles. No aparece en la canción, no era necesario. Ponga usted un final aquí. Es difícil salir de la marginalidad cuando naces en ella. Es difícil dejarte llevar por la marginalidad cuando naces en el sistema. A veces, algunos, seres diferentes, quizá especiales, lo consiguen. Incluso sin querer. Eso es Parquesol.