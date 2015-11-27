Radio 3: Lo mejor de la semana del 23 al 29 de noviembre
La fiesta de El vuelo del Fénix, el concierto para menores de Niños Mutantes y un especial Julio Verne
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El espacio de rock, metal y heavy de Radio 3, El Vuelo del Fénix, cumple 1000 programas y lo celebra con una fiesta-concierto con las actuaciones de Gritando en Silencio, Kutxi Romero, Opera Magna, Somas Cure y Whisky Caravan.
Niños Mutantes quieren que entren
Celebramos que 'todo va a cambiar' y lo celebramos con música en directo, algo que no puede, ni debe tener límite de edad. Por ello Niños Mutantes ofrecen un concierto especial para los menores de edad que también podrás ver en vídeo en Radio 3 Extra. En 180 Grados, de Radio 3, han colgado el cartel de 'Permitido el acceso a menores de 180 años' y suena, en directo: 'Hermana Mía', 'La Puerta', 'Náufragos', 'Huesos', 'Errante', 'No Puedo Más Contigo', 'Te Favorece Tanto Estar Callada' y 'Todo Va A Cambiar' 'El Futuro' de Niños Mutantes, empieza y se termina, aquí.
Especial Julio Verne en Fallo de sistema
La Nabucodonosor se convierte en la Columbiad verniana para llevarte más allá de Los límites de la imaginación, título de la exposición dedicada a Julio Verne en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.
Fallo de sistema dedica el programa al autor más editado de todos los tiempos, Julio Verne, quien recogió como nadie el esp��ritu de una época irrepetible y, lo que es más importante, lo devolvió corregido y aumentado, con una capacidad tal de fascinación que sirvió de chispa para que otros muchos intentaran, e incluso consiguieran, lo imposible. Lo podrás esuchar aquí: http://www.rtve.es/alacarta/audios/fallo-de-sistema/