Radio 3: Lo mejor de la semana del 23 al 29 de noviembre

El espacio de rock, metal y heavy de Radio 3, El Vuelo del Fénix, cumple 1000 programas y lo celebra con una fiesta-concierto con las actuaciones de Gritando en Silencio, Kutxi Romero, Opera Magna, Somas Cure y Whisky Caravan.

Niños Mutantes quieren que entren Celebramos que 'todo va a cambiar' y lo celebramos con música en directo, algo que no puede, ni debe tener límite de edad. Por ello Niños Mutantes ofrecen un concierto especial para los menores de edad que también podrás ver en vídeo en Radio 3 Extra. En 180 Grados, de Radio 3, han colgado el cartel de 'Permitido el acceso a menores de 180 años' y suena, en directo: 'Hermana Mía', 'La Puerta', 'Náufragos', 'Huesos', 'Errante', 'No Puedo Más Contigo', 'Te Favorece Tanto Estar Callada' y 'Todo Va A Cambiar' 'El Futuro' de Niños Mutantes, empieza y se termina, aquí. 180 grados 180 grados - Niños Mutantes quieren que entren - 26/11/15 rne audio