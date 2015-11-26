Las primeras confirmaciones del Sónar 2016

La 23ª edición de Sónar Barcelona se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio de 2016 en los recintos de Sónar de Día (Fira Montjuïc) y Sónar de Noche (Fira Gran Via).

En esta 23ª edición de Sónar Barcelona destacan dos estrenos europeos: el nuevo show de corte abiertamente político de ANOHNI, pseudónimo del cantante y compositor de Antony and the Johnsons junto a dos de los productores más relevantes de la actualidad, Oneohtrix Point Never y Hudson Mohawke, colaboradores en su próximo trabajo, Hopelessness.

Y Become Ocean, obra cumbre del compositor norteamericano John Luther Adams sobre el cambio climático, interpretada por la OBC en el marco de una nueva colaboración entre Sónar y L’Auditori.

'Become Ocean' de John Luther Adams -rne

Entre las más de 150 actuaciones previstas Sónar 2016 también presentará en directo a los legendarios New Order interpretando su nuevo y alabado álbum Music Complete; el primer concierto en Sónar de John Grant, reputado compositor de piezas pop perfectas con vocación sintética y tendencia glam; y el vigoroso show audiovisual de Fatboy Slim, basado en sus efectivos e irresistibles hits de groove y electrofunk.

New Orderrne

En Sónar de Día podremos ver las actuaciones del legendario dj neoyorkino Kenny Dope (50% del mítico dúo Masters At Work); el sello de house parisino Ed Banger House Party, representado por Busy P, Para One y Boston Bun; el chileno Matías Aguayo, con su techno de sonoridad tropical; la dj de Chicago The Black Madonna; la aleación de techno y música árabe del dúo francés AcidArab; el nuevo grime y hip hop de Section Boyz, uno de los nombres de referencia del sonido del Londres actual; y el jungle colindante con el dancehall y el reggae de Congo Natty, acompañado por varios vocalistas.

Las últimas corrientes de la bass music y los ritmos urbanos de ascendencia británica tendrán un destacado protagonismo gracias al espectáculo audiovisual de Kode9 (por primera vez actuando en directo), creado junto al artista y escenógrafo Lawrence Lek; el energético show de Skepta y la colaboración entre King Midas Sound y Fennesz, presentando en vivo el ambient dub experimental de su soberbio álbum conjunto, “Edition 1”.