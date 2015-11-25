'Capitán Demo' estrena el videoclip de Ceremoney para "Polanski"
- Son un quintento mallorquín formado en 2009
- Su nuevo disco es The new money ceremony
Ceremoney son una de esas bandas que contagian las ganas de vivir con sus canciones. Se nota que son de Palma en cada uno de los cortes de The new money ceremony: sus canciones están llenas de vitalidad y de un tono gamberro que no pierde ni un poco de chispa con el tiempo.
Ceremoney se formaron en 2009. En Capitán Demo empezamos a pincharles con "The Gallow", un tema de su primer EP, publicado en 2011 con el mismo nombre.
Ese mismo año publicaron otro y, ya en 2013, dieron el salto al formato largo con Psycho Tropic, 8 canciones aceleradísimas, a golpe de guitarra y de inspiración tropical.
En 2014 lanzaron el bombazo "Usera", dedicándole su lado más punki al barrio que llaman el Chinatown madrileño.
Ahora, en 2015, nos encontramos con The new money ceremony, un segundo disco hecho para pies inquietos. Un álbum para escuchar camino de la playa y dejar la discografía de Vampire Weekend de lado durante un ratito.
Hoy tenemos la suerte de estrenar el videoclip para otro de esos breves trallazos de Ceremoney, el de "Polanski", dirigido por Pink Panther.