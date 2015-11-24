Major Lazer cabeza de cartel para la inauguración del FIB 2016

El Festival Internacional de Benicàssim contará con Major Lazer como principal atractivo de la jornada inaugural que se celebrará el próximo 14 de julio.

Diplo y sus colegas, productores y Dj’s, Jillionaire y Walshy Fire, publicaron el tercer trabajo de Major Lazer el pasado 1 de Junio. Con la destacada "Lean On" (Feat. MØ and Dj Snake), Peace Is The Mission continúa la tradición de entremezclar los mejores elementos del EDM, dancehall, hip-hop y pop. Es el primero de un total de tres álbumes que serán publicados próximamente. Incluye un remix de "All My Love" de Ariana Grande, un tema de la banda sonora de "Los juegos del hambre", así como contribuciones de Ellie Goulding, 2 Chainz y Pusha T.”

Por otro lado, en 2016 el FIB dispondrá de un nuevo escenario: South Beach Dance Stage. Éste, dará cabida a los mejores Live acts y Dj’s de música electrónica y de baile del momento.