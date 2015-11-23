'El Vuelo del Fénix' celebra su programa 1000 con una fiesta concierto

El espacio de rock, metal y heavy de Radio 3, El Vuelo del Fénix, va a cumplir mil programas en diciembre. Para que no os pille de puente o navidades adelanta la celebración al jueves 26 de noviembre con una fiesta-concierto, en colaboración con la revista Rock Estatal, con las actuaciones de Gritando en Silencio, Kutxi Romero, Opera Magna, Somas Cure y Whisky Caravan.

Además se sumarán invitados especiales. Será en la sala Cats de Madrid con entrada libre (para mayores de 18 años) hasta completar aforo.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 19:30 horas. El evento será retransmitido por Radio 3 a partir de las diez de la noche.

Los sevillanos Gritando en Silencio han tomado el relevo de bandas como Extremoduro, Marea o La Fuga dentro del rock urbano de nuestro país. La gira de su tercer disco La edad de mierda está siendo todo un éxito.

Kutxi Romerorne

Kutxi Romero es uno de los mejores letristas en la lengua de Cervantes como demuestra con Marea y ahora en esta faceta en solitario que plasmará en un próximo disco en acústico. En este formato estará para festejar el Vuelo 1000.

Este evento intenta mostrar los diferentes estilos que abarca el programa así que contará también con una de las bandas más en forma del heavy power metal español como son los valencianos Ópera Magna. Su esperado segundo acto del trabajo Del amor y otros demonios está cerca.

Somas Curerne

Otro grupo que está pisando fuerte son los madrileños Somas Cure que con su último trabajo Mitos alcanzan una madurez exquisita con un metal de muchos kilates, que abraza con calidad la melodía y la contundencia.

Uno de los objetivos del programa es abrir una ventana a las bandas emergentes. En esta fiesta-concierto estará como grupo novel Whisky Caravan que presenta su disco de debut con su rock elegante.

Whisky Caravanrne

El Vuelo del Fénix es el único programa heavy de radio a nivel nacional. Alcanza la considerable cifra de mil programas en su octava temporada de emisión. Comenzó el 2 de septiembre de 2008 con la emisión a las 3 de la madrugada. Éste es el cuarto año en el que el pájaro de fuego vuela cada día de lunes a jueves a las 23 horas.

Este espacio intenta mostrar la actualidad nacional e internacional de los diferentes estilos que surgen del rock y el heavy metal desde el thrash, al power, el metal, pasando por el punk, el death melódico o el AOR.

En este tiempo han entrevistado a importantes músicos de la escena como Slash, Kirk Hammett de Metallica, John Petrucci de Dream Theater, Michael Kiske, Tarja y grupos como Stratovarius, Blind Guardian, Gamma Ray o Unisonic. También por supuesto han pasado las mejores bandas nacionales como Warcry, Leo Jiménez, Zenobia, Sôber, Hamlet, Reincidentes, Robe Iniesta, Rosendo, El Drogas, Barricada, Evaristo Páramos, Marea, Soziedad Alkohólika y muchas más.

El Fénix apoya a los grupos emergentes con la sección de grupos noveles y trata de impulsar la música en directo acercando a los oyentes shows únicos en los estudios de Radio 3. Realiza entrevistas eléctricas o acústicas con público que se han convertido en una gran oportunidad para los fieles del Fénix de conocer más de cerca a sus ídolos musicales y disfrutar de conciertos más íntimos.

Entre los momentos más importantes de la trayectoria de este espacio radiofónico está el especial realizado desde la primera Rockoteca de España “En un lugar de la marcha” en Peralta (Navarra) con actuaciones en directo, apoyando la relación entre la literatura y el rock como cultura.

También cabe destacar la ficción sonora “Avantasia-La búsqueda de la luz” dirigida y realizada por Juan Morello.

Avantasia: La búsqueda de la luz

Fue ir más allá de lo habitual en un programa especializado en las cuerdas de acero adaptando al radio teatro los dos primeros discos del proyecto de Tobias Sammet The metal opera I y II. La frase de despedida del programa cada noche se ha hecho popular “Si te molesta el volumen es que estás viejo”, (extraída de la película Cabezas huecas 1994).

El pájaro de fuego te espera el jueves 26 de noviembre a partir de las 19:30horas en la sala Cats de Madrid para volar y celebrar una fiesta del heavy metal de nuestro país. ¡Fuerza y honor!.