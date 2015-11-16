Bueno estrena vídeo para "La gloria de los que fracasan"

Bueno estrena videoclip en Radio 3. Aquí tienes "La gloria de los que fracasan", un vídeo dirigido por Ricardo Villoria para una canción que forma parte del disco Perros, santos y refranes.

Bueno es el proyecto personal de Javier Vallina, músico asturiano que ha tocado también en grupos como Los Mancos, Lansbury, Koniec, Sister Morprhine u Hotel Vaqueros.

Fotograma del videoclip "La gloria de los que fracasan" de Buenorne

Con sede en Ciaño (Langreo), Bueno en directo son Vallina y Miguel Altable (batería), Alejandro Rubio (teclados), Gus Orviz (bajo y coros) e Iván Vallina (guitarra y coros).

Su segundo disco como Bueno, Perros, santos y refranes, se reeditó el pasado mes de abril con el sello Astro. Su debut fue en 2009 con 9 canciones minúsculas. Un huracán y un millón de lunares. ¡Buenísimo!