La música alternativa iberoamericana se reúne en el Club Charco

Charco lleva años acercando los nombres más representaticos de la escena alternativa a las salas y festivales españoles. Una labor que unida a la efervescencia y el crecimiento continuo de la escena musical iberoamericana han propiciado la creación del Club Charco.

Se trata de una comunidad orientada a la retroalimentación cultural que nacerá oficialmente el jueves 19 de noviembre. Será a las 19.30 hs en el Teatro Barceló (c/ Barceló, 11 – Madrid) y con entrada gratuita mediante invitación que puedes obtener en la página web de Charco.

Será una fiesta alimentada por la polirritmia boogaloo de Axel Krygier, el viaje oceánico de Ela Minus, los sonidos flotantes de Sobrenadar, el histrionismo tragicómico de Dani Umpi y, como broche de oro, un dj set de El Guincho diseñado a la altura de la celebración.