Fiesta de Radio 3 en Barcelona
- Sábado 21 de noviembre a las 12.00h en Razzmatazz
- Con entrada libre hasta completar aforo
- ¡Loquillo se incorpora al cartel de la fiesta!
Barcelona, ese pulmón cultural. Ya era hora de montar una fiesta #Radio3Barcelona. Con Santi Balmes (Love of Lesbian) y Dorian compartiendo escenario. Con la presencia de Loquillo, la calidad de Mishima, el estilazo de Hidrogenesse o la juerga de La Pegatina.
Con bRUNA, Wooky y Lesteractuando juntos por primera vez (más allá de su show semanal en Lapsus de Radio 3). Y con The New RaeMourn, es decir, Ramón Rodríguez con sus hijas Jazz y Leia (miembros de Mourn).
The Saurs, San Leon, Luthea Salom, Nueva Vulcano o Guillamino forman parte de una fiesta en la que contaremos también con un montón de invitados relacionados con la cultura de Barcelona.
Hablaremos de cine y de teatro, de festivales, de tiendas de discos y hasta de impresión 3D a lo largo de tres horas de programa (terminamos a las 15.00h) que te invitamos a vivir en directo.
Te esperamos en Razzmatazz a las 11.30
Todo ocurrirá el sábado 21 de noviembre a partir de las 12.00 del mediodía en la Sala Razzmatazz. Las puertas se abrirán a las 11.30h y te recomendamos que vengas pronto para no quedarte fuera. Entrada libre hasta completar aforo. Con la colaboración de la Fundación SGAE.