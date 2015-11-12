Peachy Joke estrena nuevo videoclip, "I Know You Will"

Tras estrellarse su avión en una remota y salvaje región dos aviadores buscan las posibilidades que tienen de ser rescatados son nulas. Expuestos a un frío glacial y a unas condiciones de vida extremas, los supervivientes expuestos a heridas mortales, disponen de pocos días para escapar de los gélidos elementos.

Este es el argumento principal del nuevo videoclip de Peachy Joke, la banda de Tolosa que ha publicado recientemente su último disco, No Heroes.

Gema Briones, la directora del videoclip cuenta a Radio 3 como encontraron las espectaculares localizaciones: "Las últimas vacaciones de invierno con Virginia, acabamos no se como, perdidas por Zuriza, lugar que nos encantó y emocionadas, pensamos que sería un buen sitio para rodar algo.

Tras escuchar el tema de "I Know You Will", recordé los lugares que habíamos visto, por lo que de una forma casual, surgió una historia sencilla entre dos compañeros, la superación y la amistad".