Random Thinking lanzan el videoclip de "Shocked plant"

Random Thinking son un dúo formado por los hermanos Aurora y Ángel Pérez. Su primera referencia es un álbum homónimo autoeditaron en 2014.

Este disco autoproducido y grabado en directo con equipo analógico es la carta de presentación de esta banda que busca en las raíces del folk y el blues para crear sus canciones.

"Shocked plant" es el nuevo single del disco debut de Random Thinking. Hoy estrenamos su videoclip, dirigido por el fotógrafo Pedro Walter.

La canción habla sobre el amor platónico en sentido cómico: sobre alguien que no puede “curarse” de ese sentimiento.