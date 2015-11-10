Adiós Allen Toussaint

Cuando Allen Toussaint salió ayer del teatro Lara recibió una calurosa ovación por parte del público que aún quedaba en la calle. Al finalizar su actuación había bajado del escenario estrechando manos y dando besos.

Recibía el afecto de la audiencia y en acto recíproco él mostraba su agradecimiento. Su actuación había sido fantástica, con varios momentos realmente sublimes, especialmente cuando el trío de respaldo dejaba el protagonismo al rey de la velada.

El clásico funerario “St James infirmary” fue uno de los momentos mágicos de la noche, una canción habitual en los funerales de Crescent City que pocos tocan al piano con tanta sensibilidad como Toussaint. Está y muchas otras sonarán en su memoria estos días allá en Luisiana.

El músico de Nueva Orleans ha fallecido esta madrugada en un hospital madrileño, a miles de kilómetros de la ciudad que lo vio nacer en 1938. Allen Toussaint se empapó de la música que respiraban sus calles. Pianista, arreglista, productor y compositor. En los años 60, a través de las canciones que firmaba para otros, ayudó a colocar esa ciudad y el “sonido Nueva Orleans” en las listas de ventas. En los 70 resurgió su carrera en solitario y la mantuvo en activo hasta el día de ayer.

La última canción que tocó en directo fue el sublime “Brickyard Blues”, respondiendo a la llamada de un teatro lleno que pedía que la leyenda volviese a salir para un bis. Y Allen salió. Y tocó. Y se fue. Y hoy Allen Toussaint ya no está con nosotros. Pero que nadie lo dude, la leyenda seguirá viva eternamente.

Escucha el especial dedicado por El Sótano a Allen Toussaint horas antes de su concierto en Madrid:

El sótano El Sótano - Allen Toussaint; leyenda viva de Nueva Orleans - 09/11/15 rne audio

Escucha el homenaje dedicado por Como lo oyes.