Dry Martina estrenan el videoclip de "Ahora"

Fotograma del videoclip "Ahora" de Dry Martinarne

Hoy se publica el nuevo disco de Dry Martina. La banda malaguena lanza su cuarto trabajo (el segundo de larga duración) con el título de Ahora! Coincidiendo con la salida del disco, estrenamos el videoclip que le da título, lleno de movimiento y colorido.

El álbum está grabado en Málaga, lugar de origen del grupo, producido por Roger Rodés (conocido por sus trabajos junto a Macaco) y cuenta con la colaboración de Zenet.

El rock'n'roll, el swing y un tremendo gusto por el retropop llenan de vida a Ahora!, un disco que tuvo como primer single la canción "Plan B".

Videoclips Radio 3 Dry Martina - Plan B rtve play

Programaciones, samplers y sonidos electrónicos entran a formar parte del imaginario musical de Dry Martina en este trabajo.

Los malagueños han autoeditado este álbum compuesto y co-producido en su totalidad por los hermanos Laura y Rafa Insausti, voz y guitarra del grupo, respectivamente.

En febrero empezará la gira de presentación de Ahora! pero este mes puedes ver a Dry Martina en formato showcase acústico en Málaga (Fnac) el 11 de noviembre y en Marbella (Fnac) el 12 de noviembre.

Mientras tanto, te invitamos a ver cómo era su puesta en directo en 2013 a través de su actuación en Los conciertos de Radio 3.